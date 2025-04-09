Бывшая жена Техника рассказала о глубокой депрессии рэпера

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук – настоящее имя), рассказала в интервью Ксении Собчак, что рэпер находился в глубокой депрессии.

По словам Карицкой, Техник заявлял ей, что у него внутри пустота. Экс-супруга рэпера не знает, чем она была обусловлена. Блогерша вспомнила, что во многих интервью музыкант рассказывал о своей ревности к жене после появления на свет сына. Он считал, что жена недостаточно уделяет ему внимания и времени.

«Хотя и так я за ним все время бегала как проклятая. Я не знаю, от чего такая пустота. Возможно, из-за наркотиков. Потому что после наркотиков приходит дофаминовая яма, серотониновая», — поделилась экс-супруга музыканта.

Карицкая отметила, что пыталась помочь Технику. Он лежал в различных рехабах и ходил на семейные сеансы психотерапии. По словам блогерши, сначала все было нормально.

«Но я же говорю, он настолько скрытный, что сперва мог сказать: «Да-да». А потом оказывается, что все вообще по-другому», — рассказала блогерша.

Ранее бывшая жена Техника заявила, что рэпера можно было спасти.