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Россиянку оштрафовали за кавычки в комментарии о военных

Жительницу ХМАО оштрафовали за комментарий об участниках СВО
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Жительницу ХМАО наказали штрафом за комментарий об участниках СВО, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Жительница Мегиона оставила комментарий под постом в сообществе на 16 тысяч человек во «ВКонтакте». Собиравшаяся высказаться женщина взяла слово «защитники» в кавычки и использовала оборот «так называемые».

Ее действия признали дискредитацией участников специальной операции. За подрыв авторитета ВС РФ гражданку отдали под суд.

Подсудимая заявила, что не знала об ответственности за подобные высказывания. Тем не менее югорчанку оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в общественных местах.

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