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Названы две группы пищевых добавок, способствующих развитию диабета

PLOS Medicine: две группы пищевых добавок повышают риск развития диабета
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Ученые из Парижского университета Сите установили, что эмульгаторы, подсластители, красители и подкислители в продуктах питания могут повышать риск развития сахарного диабета. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Открытие было сделано в рамках масштабного мониторингового проекта NutriNet-Santé, в котором приняли участие более 100 тысяч взрослых жителей Франции. Участники на протяжении нескольких лет регулярно сообщали исследователям подробную информацию о своем рационе (включая точные названия и торговые марки продуктов), а также проходили периодические медицинские обследования.

Анализ химического состава пищи позволил ученым выделить пять наиболее распространенных комбинаций пищевых добавок, применяемых в промышленной переработке. Две из них оказались особенно прочно связаны с повышенным риском развития метаболических нарушений.

Первая группа добавок включает загустители на основе крахмала, пектина и гуаровой камеди, краситель куркумин и консервант сорбат калия. Эти вещества чаще всего встречаются в десертах, соусах, а также жирных молочных и мясных продуктах. Регулярное употребление таких добавок повышало риск диабета примерно на 8%.

Вторая комбинация состояла из регуляторов кислотности, красителей и подсластителей, используемых в основном в сладких напитках. У людей, часто употреблявших такие продукты, риск диабета оказался выше на 13%.

Хотя точный механизм влияния добавок на развитие заболевания пока остается неясным, ученые предполагают, что взаимодействие различных молекул добавок может усиливать их негативное воздействие на клетки организма. Однако, чтобы подтвердить и объяснить этот эффект, необходимы дополнительные исследования.

Ранее был найден способ отсрочить развитие сахарного диабета первого типа.

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