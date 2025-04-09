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Адвокат рассказала, за что Ефремов может вернуться в колонию

Адвокат Пушкарева: Ефремов вернется в тюрьму, если покинет квартиру после 20:00
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Евгений Биятов/РИА Новости

Адвокат Гюзель Пушкарева рассказала в беседе с «Абзацем», какие правила нужно будет соблюдать актеру Михаилу Ефремову после выхода по УДО.

По словам Пушкаревой, УДО обязывает Ефремова не менять место жительства, а также раз в месяц отмечаться в районном отделе уголовно-исполнительной инспекции.

«Ефремову также, скорее всего,вменили в обязанность в ночное время (обычно с 20:00 до 06:00) находиться в квартире по месту регистрации и не покидать ее», — поделилась адвокат.

Пушкарева также не исключила, что Михаилу Ефремову запретили управлять транспортным средством. Кроме того, уточнила она, актер не может выезжать за пределы города без разрешения инспектора УИН.

«Абзац» подчеркивает, что если Михаил Ефремов нарушит какое-либо из установленных правил, то может вернуться в тюрьму на срок 2 года 9 месяцев 14 дней.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Басков испортил платье певицы Жасмин огнетушителем.

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