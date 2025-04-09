Турист выстрелил себе в лоб во время игры в русскую рулетку в Паттайе

Британский турист решил сыграть в русскую рулетку в Паттайе и ранил себя в лоб. Об этом сообщает тайская газета Khaosod.

Несчастный случай произошел 8 апреля в кондоминиуме в районе Банламунг. Пострадавший был опознан как Майкл Джеймс, 30-летний гражданин Великобритании. Его нашли в квартире на 11 этаже без сознания и истекающим кровью. В помещении следователи обнаружили баллончики с «веселящим газом», а также револьвер 38-го калибра с одной стреляной гильзой.

Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии. А его друг, 29-летний гражданин Литвы, который живет в этой же квартире, рассказал полиции, что незадолго до инцидента Майкл употреблял каннабис и вдыхал закись азота, а затем пригласил его сыграть в русскую рулетку. Литовец испугался и лег спать, а затем услышал выстрел, выбежал из своей комнаты и увидел соседа, лежащего в луже крови. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

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