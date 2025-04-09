Российский военкор выступил с обращением по поводу генерала Суровикина

Бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина необходимо вернуть на фронт. Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале обратился к президенту России Владимиру Путину с соответствующим призывом.

Свою публикацию военкор приурочил к сообщению об отправке экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в зону СВО.

«Пришла пора возвращать генерала Сергея Суровикина на фронт. У России не так много верных долгу грамотных военачальников, чтобы пренебрегать ими в самый ответственный для Родины момент», — написал Котенок.

28 февраля член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил «Газете.Ru», что Суровикин работает на должности военного советника в Африке. Депутат не уточнил, в какой именно стране.

В сентябре 2022 года Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции на Украине, в прессе его назвали «генерал Армагеддон». После назначения Суровикина начались массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. В ноябре 2022 года именно он докладывал экс-министру обороны РФ Сергею Шойгу о решении отвести войска из Херсона. В январе 2023 года должность командующего группировкой отошла главе Генштаба ВС России Валерию Герасимову, Суровикин стал его заместителем.

Из публичного поля Суровикин пропал после мятежа бойцов ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года. Тогда в сети появилось видео, на котором он обратился к бойцам ЧВК с призывом остановиться.

В сентябре 2023 года СМИ сообщали, что генерал ездил в Алжир в составе делегации Минобороны РФ. По данным источника «Известий», Суровикин был на встрече в качестве почетного гостя, его должность не указывалась.

В конце прошлого года в сети появилось фото Суровикина «на спецзадании в Африке».

Ранее Суровикина исключили из наблюдательного совета «Роскосмоса».