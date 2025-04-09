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В Китае объяснили отказ от продажи TikTok США

Власти КНР заявили, что сделка по TikTok должна соответствовать законам Китая
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Global Look Press

Сделка по продаже TikTok или любые другие деловые предложения по поводу компании должны соответствовать законам Китая. Об этом сообщает министерство коммерции Китая в официальном заявлении, которое цитирует РИА Новости.

«Конкретные деловые соглашения должны соответствовать китайскому законодательству, включая экспорт технологий, (они) должны быть рассмотрены и одобрены китайским правительством в соответствии с законом», — заявили в министерстве коммерции Китая.

В ведомстве добавили, что Пекин выступает против практики, которая игнорирует законы рыночной экономики, занимается вымогательством и наносит ущерб законным правам и интересам компаний.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что сделка по покупке сервиса TikTok в США сорвалась из-за торговых пошлин, введенных американской администрацией.

4 апреля Трамп принял решение продлить работу в стране сервиса TikTok еще на 75 дней. Глава Белого дома рассказал, что его администрация «очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok» и добилась «огромного прогресса». Решение о продлении работы сервиса необходимо, чтобы гарантировать подписание всех «одобрений», добавил он.

Ранее стало известно, что Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США.

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