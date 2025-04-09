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Украина получила от ЕС средства, обеспеченные доходами от активов РФ

Украина получила от ЕС €1 млрд, обеспеченный доходами от замороженных активов РФ
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, что Украина получила от Евросоюза еще €1 миллиард в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов РФ.

«ЕС перечислил Украине €1 миллиард в рамках инициативы ERA... Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов», — сказал он.

По его словам, средства будут направлены «на приоритетные расходы государственного бюджета».

«Всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине €5 миллиардов», — отметил он.

3 апреля министерство финансов Украины сообщило на своем сайте, что более $6 миллиардов международной помощи поступило в бюджет страны в январе — марте этого года. В конце марта руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового транша финансовой помощи в размере $400 млн в рамках действующего с марта 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). В результате общая сумма выделенных Украине средств по программе МВФ достигнет примерно $10,1 млрд.

Ранее стало известно, что Украина хочет привлечь от МВФ $2,7 млрд за 2025 год.

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