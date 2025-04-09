Китай увеличит пошлины на товары из США до 84%

CCTV: Китай повысит пошлины на товары из США до 84% с 10 апреля

Китай увеличит пошлины на все импортируемые из США товары на 50 процентных пунктов — с 34% до 84%. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

«Дополнительная ставка тарифа на все импортируемые из США товары будет увеличена с 34% до 84%», — говорится в публикации.

Пошлина будет скорректирована 10 апреля с 12:01 по местному времени (07:01 мск).

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

Ранее Китай добавил еще 12 компаний из США в список экспортного контроля.