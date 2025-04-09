13-летний украинский каратист отказался от фото с россиянином на турнире в Испании

Украинский каратист Евгений Мельник отказался от рукопожатия и совместной фотографии с Игорем Григорьевым из России по итогам юношеского турнира в Испании. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В рамках этапа юношеской лиги по кумитэ Григорьев первенствовал в весовой категории до 45 кг, одолев в финале представителя Саудовской Аравии Абдуллу Албиши. Во время церемонии награждения Мельник отказался пожать руку Григорьеву, после чего покинул зал.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

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