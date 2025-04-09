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Попытку бойцов ВСУ прорваться через границу в Белгородскую область сняли на видео

Дроны сняли на видео бойцов ВСУ, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область

В сети появились кадры уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться через границу на территорию Белгородской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

«Операторы FPV ГВ «Север» в ходе патрулирования в приграничье заметили группу из трех боевиков ВСУ, движущуюся в направлении «зубов дракона», — рассказали авторы канала.

На кадрах можно увидеть, как беспилотники сначала следят за украинскими военными, а затем направляются в их сторону для нанесения удара. По данным канала, в ликвидации трех бойцов ВСУ были задействованы два российских FPV-дрона.

До этого Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщил, что в белгородском приграничье без вести пропала целая бригады Вооруженных сил Украины. По данным канала, речь идет о 141-й бригаде украинской армии. Авторы канала обвинили в случившемся украинские власти, которые без жалости отправляют своих военных «на убой».

Ранее дрон запечатлел момент самоликвидации бойца ВСУ в Курской области.

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