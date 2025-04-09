Российские врачи оказали помощь сотням пострадавших при землетрясении в Мьянме

Минздрав: врачи из РФ помогли 336 пострадавшим при землетрясении в Мьянме

Российские врачи помогли 336 пострадавшим при землетрясении в Мьянме. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава РФ.

Среди получивших медицинскую помощь — 60 детей. В Мьянме российские врачи провели 64 оперативных вмешательства, а также ряд хирургических операций в травматологическом центре Мандалая.

Для помощи в страну была направлена мобильная бригада из шести специалистов НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля). Среди прибывших специалистов были два детских хирурга, специализирующихся на лечении ран и раневой инфекции, анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург и два травматолога-ортопеда. Также в страну прибыли врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и МЧС России в составе мобильного полевого госпиталя.

До этого стало известно, что российские спасатели завершили основной этап операции в Мьянме. По данным МЧС, в Мьянме спасатели из РФ обыскали более 121 тыс. кв. метров завалов.

В конце марта серия сильных землетрясений с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

Ранее премьер-министр Мьянмы посетил полевой лагерь МЧС России.