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Экс-командующего 58-й армией Попова просят приговорить к шести годам

Гособвинение попросило приговорить экс-генерал-майора Попова к шести годам
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Гособвинение обратилось в военный суд в Тамбове с просьбой приговорить экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова к шести годам колонии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

По словам собеседника агентства, прокурор просит суд лишить Попова звания генерал-майора.

«В ходе прений сторон гособвинение попросило лишить Ивана Ивановича свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщил Буйновский.

9 апреля сообщалось, что Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу в связи с решением Минобороны РФ заключить с ним контракт для участия в СВО.

В мае прошлого года генерал Попов был задержан и взят под стражу, однако в июле ему была изменена мера пресечения на домашний арест.

Центральной фигурой в этом деле выступает генерал-лейтенант Олег Цоков, которого следствие обвиняет в вовлечении Попова в преступную схему, якобы используя его предполагаемое увлечение азартными играми.

Ранее стало известно, что генерал Попов может возглавить штурмовой отряд на СВО.

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