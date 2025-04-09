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Движение беспилотных грузовиков запустили в Подмосковье

РИА Новости: Движение беспилотных грузовиков запущено на подмосковной ЦКАД
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Движение грузовиков, которые будут работать в полностью беспилотном режиме, запустили на подмосковной ЦКАД. Об этом сообщает РИА Новости.

«Движение беспилотного грузового автомобильного транспорта на ЦКАД разрешаю… Поехали!» - сказал на торжественной церемонии первый замглавы Минтранса Валентин Иванов.

По информации источника, в 2023 году грузовые высокоавтоматизированные автомобили начали ездить на дороге М-11 «Нева». При этом в следующем году планируют запустить их движение и на М-12 «Восток».

До этого сообщалось, что в январе-марте 2025 года наиболее популярными для ввоза в Россию по параллельному импорту стали автомобили Toyota. На продукцию Toyota пришлось более 16% от этого объема, на BMW — более 13%, на Mercedes-Benz — около 8%. На четвертом месте среди самых популярных машин для параллельного ввоза китайские гибриды и электромобили Li Xiang, на пятом — модели Geely, на шестом — Volkswagen. Также в десятку самых востребованных вошли Mazda, Kia, Audi и Lexus.

Ранее стало известно, что делать московским водителям, переобувшим авто на летнюю резину.

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