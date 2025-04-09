ВСУ атаковали дроном Брянскую область

Богомаз: электроподстанция повреждена после атаки дрона в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом типа камикадзе сельхозпредприятие в Севском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки дрона повреждены электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу указанного предприятия.

Губернатор заверил, что люди не пострадали.

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский дрон попытался атаковать военный аэродром в Оренбургской области.