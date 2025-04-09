В США выразили желание разрешить мирным путем кризис с Ираном

США нацелены на мирное урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы и намерены вести переговоры с Ираном в Омане в этом ключе. Об этом заявила Морган Ортагус, заместитель спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в интервью газете The National.

«Наша администрация сосредоточена на конкретных результатах и достижимых целях. В составе нашей команды много представителей деловых кругов, и мы любим сделки», — сказала собеседница газеты.

Ортагус добавила, что в настоящее время еще не было официальных переговоров между Ираном и администрацией президента США Дональда Трампа. Заместитель спецпосланника Трампа подчеркнула абсолютную важность «просто сесть за стол переговоров» и попытаться найти точки соприкосновения.

Накануне стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник Уиткофф будут основными переговорщиками на американо-иранской встрече в Омане 12 апреля.

США требуют не только предотвращения развития военной составляющей иранской ядерной программы, но и полной ликвидации всех ядерных объектов Ирана, который, в свою очередь, категорически отвергает любые попытки ограничить его внешнеполитические и оборонные возможности. Тегеран также подчеркивает свое право на развитие мирной ядерной энергетики.

7 марта Трамп установил Ирану срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран.

Ранее в США усомнились в способности Уиткоффа вести переговоры одновременно с РФ и Ираном.