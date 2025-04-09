Синоптик Позднякова объяснила, почему не сбылся прогноз погоды на апрель

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила «Газете.Ru», что ее мартовский прогноз погоды на теплый апрель не сбылся из-за появления южного циклона, который принес холодный воздух и снег. Всплеск тепла еще возможен, добавила специалист.

«Мы с вами прожили всего девять дней от апреля, у нас всего пять дней было с отрицательной температурой. Поэтому, если будет всплеск тепла, и это вполне вероятно, то температура все равно останется выше климатической нормы в среднем за месяц. Пока делать итоги по апрелю еще рано. Мы же не говорили, что у нас невозможны возвраты холода. Волны холода возможны и в апреле, и в мае. У нас не такая устойчивая погода, как в тропиках — пришел антициклон, встал, солнце шпарит и так далее. У нас погоду определяют циклоны. До этого погоду определяли атлантические циклоны, которые проходили по северу Европейской России, и мы находились в теплых секторах – погода была благоприятная для нас. Но случилось так, что в с воскресенья погоду стал определять южный циклон. Кому-то он принес тепло, но траектория его движения была такова, что мы сразу попали в зону его осадков, а потом и в зону холодного воздуха. У нас преобладали северные, северо-западные ветры, именно с этим связано то, что у нас выпало большое количество осадков в виде снега — произошло столкновение холодного арктического воздуха и теплого. Сейчас этот циклон еще сохраняется в силе, центр его находится над Ярославской областью, а уже завтра он вольется в систему атлантического циклона», – сказала она.

Позднякова отметила, что до пятницы в Москве будет преобладать небольшой снег ночью и мокрый снег или дождь днем. До конца недели в ночное время температура останется отрицательной, а днем она будет повышаться до плюсовых значений. Синоптик добавила, что к Пасхе ожидается тепло до 17°C.

«Температура воздуха до конца календарной недели в ночные часы останется отрицательной, в пределах где-то -1 – -6°C, в ночь на четверг и на пятницу минимальная температура в Москве -3 – -5°C, дневная температура начнет повышаться. В ближайшие сутки в Москве будет уже + 2 – 3°C. Дальше с каждым днем температура будет прибавлять в дневные часы по 1-2 °C и ночная температура тоже станет положительной. В субботу погода будет без осадков, в воскресенье при переменной облачности так же осадков не ожидается, но ночи еще останутся с отрицательной температурой, а дневная уже приблизится к отметке +10°C. На следующей неделе температура воздуха в дневные часы продолжит повышаться. Не исключено, что к середине она уже превысит отметку где-то +15°C. Мы рассчитываем, что активное таяние снега начнется на следующей неделе. Сейчас он пока будет оседать за счет собственной тяжести и влаги, а потом уже начнется активное таяние. На Пасху, по сегодняшнему видению процесса, дневная температура уже где-то будет в пределах там +17-19°C и ночная температура тоже станет положительной», – пояснила она.

В марте Позднякова писала, что апрель в Москве будет на 3 °C теплее нормы, а средняя месячная температура должна была превысить +10 °C.

6 апреля на столицу обрушился мощный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков, в области – более половины.

Ранее синоптик Вильфанд рассказал, сколько в Москве продлится зимняя погода.