Российский военный встал после ранения и уничтожил снайпера ВСУ

Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян с позывным «Абрек» встал после ранения и ликвидировал снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который стрелял в него. Об этом он рассказал в программе Эдгарда Запашного «Мужики» на телеканале «Звезда».

По словам комбата, инцидент случился в поселке Опытное в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут). Он заявил, что вместе со своей группой прикрывал из пятиэтажного дома товарищей от пулеметчика ВСУ.

«В один момент я услышал щелчок, упал и лежал без движения. И слышу, ребята передают нашему командиру «Абрек — двести». А я думаю, неужели это душа из тела вышла и слышит. А потом чувствую, что-то теплое потекло по лицу. А каска слетела. Я трогаю, смотрю — кровь. Думаю, раз чувствую тепло, значит, я живой. Руками, ногами пошевелил, и ребята кричат: «Нет, он триста, триста, срочно эвакуацию!» — поделился военный.

«Абрек» сказал, что не чувствовал боли, поскольку пуля прошла навылет. Затем он встал и взял гранатомет РПГ-18 «Муха». После этого комбат выбежал и неприцельно выстрелил в здание, где был противник. Он уточнил, что попал в чердак, из которого вылетели ботинки снайпера ВСУ.

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