Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военный встал после ранения и уничтожил снайпера ВСУ

Комбат батальона «Арбат» Гаспарян встал после ранения и уничтожил снайпера ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян с позывным «Абрек» встал после ранения и ликвидировал снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который стрелял в него. Об этом он рассказал в программе Эдгарда Запашного «Мужики» на телеканале «Звезда».

По словам комбата, инцидент случился в поселке Опытное в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут). Он заявил, что вместе со своей группой прикрывал из пятиэтажного дома товарищей от пулеметчика ВСУ.

«В один момент я услышал щелчок, упал и лежал без движения. И слышу, ребята передают нашему командиру «Абрек — двести». А я думаю, неужели это душа из тела вышла и слышит. А потом чувствую, что-то теплое потекло по лицу. А каска слетела. Я трогаю, смотрю — кровь. Думаю, раз чувствую тепло, значит, я живой. Руками, ногами пошевелил, и ребята кричат: «Нет, он триста, триста, срочно эвакуацию!» — поделился военный.

«Абрек» сказал, что не чувствовал боли, поскольку пуля прошла навылет. Затем он встал и взял гранатомет РПГ-18 «Муха». После этого комбат выбежал и неприцельно выстрелил в здание, где был противник. Он уточнил, что попал в чердак, из которого вылетели ботинки снайпера ВСУ.

До этого младший сержант ВС РФ Чыргал Ооржак практически в одиночку сорвал атаку диверсантов украинской армии, которые скрытно двигались в направлении российских позиций.

Ранее российский боец в одиночку взорвал группу украинских военных.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами