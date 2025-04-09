На Украине рассказали об ответе на пошлины Трампа

Замминистра экономики Качка: Украина на будет отвечать на пошлины Трампа

Украина не намерена отвечать на введенные со стороны США пошлины, Киев в диалоге с Вашингтоном предложит отменить взаимные тарифы. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка, передает украинское издание «Страна».

«Мы все знаем, насколько у нас щепетильный диалог с США по другим трекам. Наш интерес – отменить пошлины, а не производить определенную эскалацию», — подчеркнул он.

По мнению Качки, ответные пошлины Киева могут привести к эскалации торговой войны с США.

При этом, как сообщает издание, замминистра экономики Украины не стал отвечать на вопрос, планирует ли Киев использовать тему тарифов в разговоре о соглашении с США по недрам.

До этого вице-премьер-министр Польши, министр информатизации Кшиштоф Гавковский обвинил президента США Дональда Трампа в начале «ядерной экономической войны».

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее в России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа.