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Ключевые инвестпроекты и туристический потенциал Колымы представят на выставке «Улица Дальнего Востока»

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Фонд «Росконгресс»

Обновление Магадана, возможности туризма и отдыха, ключевые инвестиционные проекты представит Магаданская область на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке 3–8 сентября. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Магаданская область стала «золотым сердцем» Дальнего Востока. Здесь находятся крупнейшие золоторудные месторождения. Среди значимых событий в сфере промышленности – ввод новых предприятий. Так, начали работу две золотоизвлекательные фабрики на месторождениях Павлик и Тэутэджак. Создано уникальное производство реэтерифицированного рыбного жира высокой степени очистки. Рыболовный флот увеличен на четыре судна. Но самое главное – качественно меняется городская социальная инфраструктура, а значит, улучшается жизнь магаданцев и колымчан. Одним из самых значимых социальных проектов стал ввод спорткомплекса «Президентский» – современного масштабного комплекса для занятий спортом. Возобновилась реконструкция политехникума, строительство которого было законсервировано 40 лет назад. В рамках мастер-плана меняется облик города. Визитной карточкой стал парк «Маяк», созданный на средства единой президентской субсидии. Строится новое здание аэровокзального комплекса. Идет строительство домов в новом микрорайоне «Гороховое поле». Это один из самых амбициозных социальных проектов на Колыме. Об этом и многом другом рассказывает экспозиция области на выставке «Улица Дальнего Востока»», – рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В основе концепции основного павильона Магаданской области лежат экономические, культурные и природные особенности региона. Экспозиция состоит из трех зон: основной крытый павильон, малый павильон с информацией о достижениях региона в научной и промышленной сфере, а также открытая площадка.

«Социально-экономический рост Колымы набирает темпы. Регион занимает седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов России. Мы реализуем мастер-план по указанию Президента и при поддержке Правительства Российской Федерации – создаем современные пространства для отдыха, образования, спорта, строим жилье, социальную инфраструктуру, развиваем туристическую отрасль. В регионе действует широкий спектр региональных мер поддержки. За счет областного бюджета полностью компенсируются путевки для детей в летние оздоровительные лагеря. Студенты в колледжах и техникумах получают стипендию свыше 22 тыс. рублей. На Колыме большие возможности для построения карьеры. Экспозиция региона отражает его достижения и особенности. Магаданская область – территория людей с сильным духом и горячим сердцем, место, где стоит жить, создавать семьи», – отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В основном павильоне будут установлены интерактивные киоски с информацией о промышленности региона, крупных особо значимых инвестиционных проектах области. Гостям павильона расскажут о туристических возможностях Колымы. Например, здесь можно будет увидеть озеро «танцующих хариусов». На большом экране будет транслироваться фильм о природе Магаданской области. Также посетители основного павильона смогут увидеть выставку изделий косторезного искусства коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Магаданской области.

В малом павильоне будут представлены разработки и результаты исследований НИЦ «Арктика» – единственного научного учреждения ДВО РАН, занимающегося систематическими исследованиями в области адаптации пришлого населения, жизнедеятельность которого протекает в природно-климатических условиях северо-востока России. Научные сотрудники проведут ряд исследований посетителей и дадут рекомендации по улучшению самочувствия.

Помимо этого, в павильоне будут размещены результаты исследования реэтерифицированного рыбного жира Омега-3 наивысшего качества и концентрации, выпускаемого в Магадане на единственном подобном заводе в России. Здесь же будут проводиться мастер-классы под руководством профессиональных мастеров Магаданской области.

Яркими событиями привлечет гостей открытая площадка региона. Здесь будет организована тематическая зона, посвященная масштабному проекту «Россия-360», который был поддержан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Его реализовал магаданский профессиональный путешественник, исследователь и видеоблогер Богдан Булычев. Посетители смогут увидеть автомобиль, на котором команда проехала по сухопутным границам Севморпути, – российский снегоболотоход «Бурлак». Гости также познакомятся с видеоматериалами о возможностях путешествий по Магаданской области, регионам Дальнего Востока и Арктики.

Традиционной составляющей экспозиции станет трехметровая копия скульптуры «Время». Пятиметровый оригинал – мамонт скульптора Юрия Руденко – стоит в Магадане на берегу бухты Нагаева. «Шкура» мамонта покрыта различными металлическими деталями – шестеренками, подшипниками и напоминает часовой механизм.
Расслабиться на свежем воздухе можно будет на «островке для отдыха». Место стилизовано под знаменитый парк «Маяк» – самое масштабное общественное пространство в Магаданской области. Организаторы предлагают сделать селфи рядом со стелой с наименованием региона. Рядом расположится фотовыставка туристических объектов региона. А проверить свои вокальные данные можно будет в зоне караоке.

Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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