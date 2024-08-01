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Сахалинская область предстанет как энергетический и логистический центр Азиатско-Тихоокеанского региона на «Улице Дальнего Востока» в рамках ВЭФ

Сахалинская область традиционно станет одним из участников выставки «Улица Дальнего Востока», которая состоится 3–8 сентября в рамках Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Единственный в стране островной регион представит информацию о своих главных инвестиционных и социальных проектах, истории и культуре, а также расскажет о развитии беспилотной авиации.

«Сахалинская область является одним из регионов – лидеров Дальнего Востока по привлечению инвестиций. В расчете на душу населения область входит в тройку лучших субъектов страны. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в прошлом году Сахалинская область заняла четвертое место. В рейтинге достижения показателей национальных проектов Сахалинская область ежегодно входит в тройку лучших в стране и занимает первое место среди субъектов ДФО. Сахалин и Курильские острова – это не только территории, интересные для инвесторов. На островном регионе строятся гостиницы, развиваются и создаются новые туристические маршруты. Здесь находится один из самых известных горнолыжных курортов нашей страны – «Горный воздух». А сама столица региона – Южно-Сахалинск – планирует стать городом-курортом, лечебно-оздоровительной местностью федерального значения. Этому способствует и то, что качественно меняется городская среда Южно-Сахалинска. Начинают реализовываться и мероприятия в рамках мастер-плана. Уверен, региону есть что показать и чем гордиться», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Основной павильон Сахалинской области на «Улице Дальнего Востока» будет выполнен в виде волн, несущих на себе паруса и силуэты китов. Рядом с ним – павильон инвестора в форме раковины морского гребешка. Вокруг разместятся фигуры рыб и морских существ. Центральное место займет шестиметровый серый кит.

В павильоне Сахалина представят ряд крупных инвестиционных инициатив в различных отраслях.

«В своей экспозиции на IХ Восточном экономическом форуме мы стремимся показать, что на территории Сахалинской области нетронутая природа мирно соседствует с мощной растущей экономикой и развивающейся научно-практической базой. Гости нашего павильона смогут ознакомиться с тем, как происходит сжижение природного газа на заводе на юге Сахалина, и рассмотреть модель танкера для перевозки СПГ. Мы расскажем о наших инвестиционных проектах, построенных на использовании передовых технологий. Среди них – нефтегазовый индустриальный парк. На его базе будут развернуты сервисы для компаний, добывающих углеводороды на шельфе Сахалина. В регионе создается Восточный водородный кластер. В его рамках мы наладим производство экологически чистого топлива и отработаем технологии его использования. Также в павильоне представим разработки в сфере IT, искусственного интеллекта, продемонстрируем беспилотные летательные аппараты нашего производства, расскажем о том, как и где мы будем их применять. Особое место в экспозиции займут проекты по развитию транспортной инфраструктуры региона. Это строительство Поронайского порта и модернизация Корсаковского порта. Последний станет одним из пунктов Северного морского пути», – рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В рамках этих и других проектов в ближайшие годы в регионе будет создано более 10 тысяч рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Правительство Сахалинской области считает, что занять их должны, прежде всего, жители региона. Для этого необходимо предоставить молодым сахалинцам и курильчанам возможность на территории региона получить качественное образование по востребованным специальностям, реализоваться в профессии, приобрести жилье, чтобы создать семью и воспитывать детей. Необходимые условия будут сформированы в рамках Южно-Сахалинской агломерации. Этот проект займет центральное место в экспозиции.

В областном центре строится кампус «СахалинТех». В его составе – научно-образовательный комплекс и студенческий городок. Вуз на базе островного университета будет готовить специалистов для местных компаний, работающих по самым перспективным направлениям: нефтегазовый комплекс, освоение ресурсов Мирового океана, устойчивое развитие в условиях энергоперехода, зеленая энергетика и цифровые технологии. Уже сейчас в регионе создается ряд лабораторий, в которых студенты будут проводить исследования в интересах бизнеса. Это даст учащимся ценный практический опыт и возможность получить по окончании вуза рабочее место с достойной оплатой труда.

В ближайшие годы в рамках агломерации будут возведены современные жилые районы площадью более 2 млн квадратных метров с социальными объектами и общественными пространствами. Реализация проекта сократит отток молодых людей и сделает область более привлекательной территорией для работы и проживания в глазах высококвалифицированных специалистов из других регионов России.

В островном павильоне будет представлена информация о молодежном форуме «ОстроVа», образовательном центре «Сахалин», интенсиве «Архипелаг-2024» и платформе «Навигатор карьеры». Гостям расскажут о том, как в Сахалинской области можно получить востребованную профессию и что необходимо для успешной карьеры на ведущих предприятиях региона.

Создатели экспозиции также предложат посетителям ознакомиться с крупнейшими предприятиями области – нефтегазовой компанией «Сахалинская энергия», авиакомпанией «Аврора», «Восточная горнорудная компания», «Гидрострой», а также узнать о новых туристических маршрутах с посещением необычных промышленных объектов. В зоне «Здесь начинается рабочий день: карьера и туризм» посетители смогут совершить VR-путешествия по предприятиям. Виртуальные экскурсии «Угольный разрез» и «Порт Шахтерск» подготовлены школьниками. Также в павильоне будет представлено новое туристическое направление – посещение островов Шумшу и Парамушир.

Культурная составляющая экспозиции – это 200 картин сахалинских художников, представленных в цифровом виде. Кроме того, здесь выступят артисты региона – студенты Академии эстрады Ларисы Долиной.

IX Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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