Дмитрий Вольвач: в приоритете России – укрепление положительного образа Кавказа на международной арене

Совершенствование регуляторной базы стран ЕАЭС и СНГ направлено на развитие сотрудничества, активизацию торговли и улучшение инвестиционных возможностей с партнерами Евразии.

Об этом заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе круглого стола на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. Мероприятие было посвящено конкурентным преимуществам Кавказа для развития международного сотрудничества с партнерами по Евразии.

«Кавказский регион, учитывая его географическое положение, промышленный и сельскохозяйственный потенциалы, принимает активное участие в обеспечении интеграционных процессов, – отметил замминистра. – Предприятия региона сотрудничают с партнерами из стран СНГ, ЕАЭС и третьих стран, успешно развивают инфраструктуру, дорожные развязки и совместные проекты в различных отраслях».

Укрепление положительного образа Кавказа на международной арене и его адаптация к новой архитектуре многополярного миропорядка являются, по его словам, важным приоритетом на пути к совершенствованию регуляторной базы на территории Евразии.

«Расширяя интеграцию в СНГ и ЕАЭС, мы совершенствуем условия взаимодействия с третьими странами для взаимной торговли товарами и услугами и вложения инвестиций, – напомнил Дмитрий Вольвач. – Растет доля партнеров из СНГ во внешней торговле России. В прошлом году она достигла 14,6%, в январе – апреле 2024 года превысила 16%. Товарооборот России со странами СНГ в 2023 году вырос на 5,8%, а в январе – апреле этого года – на 9,4%».

За прошлый год взаимная торговля в ЕАЭС увеличилась почти в два раза по сравнению с 2015 годом, когда Союз только начал функционировать. По предварительным данным национальных статистических служб, за первые четыре месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года взаимная торговля стран ЕАЭС выросла на 9,5%. При опережающих темпах внутренней торговли развивается взаимодействие ЕАЭС с третьими странами, объем торговли с которыми в 2023 году вырос в 1,4 раза по сравнению с 2015 годом.

Дмитрий Вольвач назвал также эффективные инструменты для развития институциональных условий сотрудничества ЕАЭС с внешними партнерами. Это соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, меморандумы о взаимопонимании с правительствами Мьянмы и Никарагуа, переговоры о зоне свободной торговли с Индонезией и ОАЭ. В планах – углубление торгово-экономического сотрудничества Союза с Китаем и Индией, а также заключение временного торгового соглашения с Монголией.

Россия, по словам замминистра, уделяет большое внимание формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций и расширения торговли услугами со странами ЕАЭС и СНГ. Накопленные прямые инвестиции России в страны СНГ в прошлом году увеличились в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом. В страны ЕАЭС было направлено 60% прямых инвестиций. Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, недавно подписанное странами СНГ, призвано со временем еще больше расширить применение режима свободной торговли, улучшить условия осуществления инвестиций и их защиты.