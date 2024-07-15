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Пресс-релиз

Кавказский инвестиционный форум открылся в Грозном

В г. Грозный, в резиденции главы Чеченской Республики и на площадке выставочного центра «Павильон «Стройкар» (ЭКСПО) стартовал Кавказский инвестиционный форум. Гостей ждет насыщенная деловая программа, масштабная выставочная экспозиция и спортивные мероприятия.

В рамках основной выставочной экспозиции КИФ-2024 инвестиционные проекты представят Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также республики Абхазия и Южная Осетия.
Экспозиции республик и компаний СКФО демонстрируют инвестиционный и экономический потенциал региона, его достижения в ключевых областях развития, а также служат площадкой для налаживания деловых контактов и поиска партнеров.

«На Северном Кавказе реализуется стратегия социально-экономического развития и работает государственная программа «Развитие СКФО на период до 2025 года», утвержденная 15 апреля 2024 года Правительством Российской Федерации по поручению главы государства. Это создает условия для того, чтобы регион вышел на опережающий темп развития по ключевым социально-экономическим показателям. В настоящий момент идет активное привлечение инвестиций, развивается транспортно-логистическая инфраструктура, внедряются мастер-планы развития городов и туристических территорий. Новый имидж Северного Кавказа – современный, динамично развивающийся регион, комфортный для жизни и путешествий, и в рамках деловой программы Кавказского инвестиционного форума мы подведем промежуточные итоги проделанной работы и обсудим примеры успешных проектов в самых разных сферах экономики. Это мероприятие – еще одна возможность обеспечить развитие торгово-экономических связей с нашими соседями и партнерами», – отмечает Александр Новак.

Темой центрального события деловой программы Кавказского инвестиционного форума – пленарного заседания – станет «Большой Кавказ – от моря до моря». 15 июля представители власти и бизнеса обсудят межрегиональное взаимодействие и его влияние на экономический рост Северного Кавказа. В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, Александр Новак, Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов, помощник Председателя Правительства Российской Федерации Муслим Хучиев, генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров «Агрокомплекса» имени Н.И. Ткачева Александр Ткачев и основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Модератором выступит генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Кавказский инвестиционный форум проводится в интересах устойчивого социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на ежегодной основе. Регион за последние несколько лет демонстрирует динамику показателей, значительно превышающую прошлые годы. Активно развивается туризм, промышленность, агропромышленный комплекс, появляются новые сегменты, привлекательные для инвесторов. На площадке Кавказского инвестиционного форума представители федеральной власти оценят прогресс регионов, определят направления экономики, показывающие максимальный рост, и наметят ближайшие планы по многостороннему развитию всего округа», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ Антон Кобяков.

Тема пленарного заседания является и главной темой всего КИФ-2024, а основная концепция Форума в этом году – «Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие». В центре внимания Форума – ключевые отрасли региональной экономики: от инфраструктуры и агропромышленного комплекса до туризма и логистики. Участники также обсудят важные аспекты развития человеческого капитала: карьерный рост, молодежные сообщества и предпринимательство.
В рамках молодежной повестки КИФ-2024 будут обсуждаться перспективы карьерного роста и предпринимательской активности в регионе, а также вопросы социальной адаптации и поддержки молодых специалистов.

Для студентов российских вузов организованы лаборатории по четырем актуальным креативным направлениям: развитие пространств и территорий, медиа, робототехника и предпринимательство. На площадке у молодежи будет возможность пройти краткий теоретический курс и применив полученные знания, перейти к практике. Результаты практической работы будут представлены на рассмотрение компетентного жюри. Лучшие и перспективные проекты получат награды в заключительный день Кавказского инвестиционного форума.

Завершится первый день работы Кавказского инвестиционного форума Церемонией вручения Первой инвестиционной премии «Вершина», которая присуждается значимым инвестиционным проектам, выдающимся компаниям и личностям за их вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России. Зрелищными поединками ведущих бойцов ММА, представляющих субъекты СКФО откроется спортивная программа КИФ – 2024.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

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