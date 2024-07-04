При участии «Роснефти» разработан биорастворимый материал для хирургических операций

Специалист научного института «Роснефти» в Уфе Виль Ситдиков совместно с учеными Уфимского университета науки и технологий, Башкирского государственного медицинского университета и Института физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН разработали уникальный биорастворимый цинковый сплав для изготовления ортопедических имплантов, который позволяет надежно фиксировать кость в определенном положении при проведении хирургических операций.

В отличие от широко применяемых сегодня имплантов, новый материал не требует повторных хирургических операций для его извлечения. Цинковый сплав, созданный кроссфункциональной командой ученых, после заживления травмы полностью растворяется в организме человека, насыщая его цинком, магнием и железом.

В ходе работы Ситдиков подобрал идеальную пропорцию примесных элементов магния и железа для цинка, рассчитал режимы формирования уникальной структуры в сплаве, а также проанализировал и систематизировал экспериментальные результаты предыдущих исследований.

Биоматериал успешно прошел лабораторные испытания.