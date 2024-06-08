Участники ПМЭФ обсудили социальную роль и перспективы цифровых платформ

В ходе работы ПМЭФ-2024 7 июня прошла сессия «Добро или зло? Цифровые платформы как драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости?» при поддержке компании Авито.

Участники дискуссии обсудили стратегию развития и социальную роль цифровых платформ, риски формирования поведенческих зависимостей, возможные негативные последствия цифровизации, влияние цифровых продуктов на долгосрочные изменения социального поведения.

Модератором сессии выступил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. В обсуждении участвовали глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов, управляющий партнер «Авито» Иван Гуз, генеральный директор VK

Владимир Кириенко, писатель и сценарист Александр Цыпкин, а также ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«В среднем россияне проводят по 4 часа в онлайне каждый день, причем среди молодежи и детей 12-24 этот показатель гораздо выше и равен 6 часам, то есть со временем люди будут все больше и больше проводить времени в интернете. На социальных платформах, таких, как Авито, пользователи общаются напрямую. Это одновременно и большое преимущество, и большой вызов. Мы осознаем эту ответственность, поэтому ежегодно больше 4 млрд рублей инвестируем в развитие этого направления, и инвестиции постоянно растут», — рассказал в своем выступлении Иван Гуз.

Он также подчеркнул социальную значимость платформы — только за прошлый год семьи смогли сэкономить до 15 млрд рублей на покупке товаров для детей, совершив 25 млн сделок на Авито.

«Социальная миссия платформ VK неразрывно связана с равным доступом и возможностями для пользователей вне зависимости от возраста и географии. Мы активно развиваем проекты, направленные на освоение востребованных навыков и обучение различным профессиям. Это не только программисты и классические роли в IT, но и специалисты креативного блока, авторы и создатели контента. Все наши инициативы в этом направлении полностью бесплатны. Еще один важный блок — ведение бизнеса на наших площадках. Мы даем возможность российским предпринимателям быстро, бесшовно и безопасно развиваться в соцсетях и получать дополнительный доход», — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

«Наша задача — чтобы доля российских платформ в общей структуре потребления росла. Отечественные платформы добросовестно выполняют требования, все социально ответственные. Впервые экосистема VK по доле мобильного трафика обогнала YouTube. Это очень хороший результат работы. Наша цель как государства — создавать дальше такие стимулы, чтобы платформы развивались. Вы для нас задаете определенные стандарты, требования. Пожелание от меня — чтобы вы шли вперед, все время поднимали планку, а мы за вами будем стремиться переносить лучшие практики в сегмент оказания госуслуг», — высказался в рамках дискуссии Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«На фоне цифровизации за последние несколько лет повседневная жизнь людей стала более комфортной. Время — самый главный ресурс для наших граждан. Возможность совершения покупок без выхода из дома – это в первую очередь оперативность и удобство. Именно через практику, что не нужно никуда ездить, не нужно никуда выходить, стоять в очередях, говорят в первую очередь наши граждане (экономия времени — 53% и возможность совершать покупки без выхода и дома — 45%.). Для 38% граждан в цифровых услугах важны большой выбор услуг и возможность сравнения цен. Возможность получать услуги в любом месте при наличии доступа к интернету», — подчеркнул генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов.

«Соцсети дали нам огромные возможности. С их помощью можно как полностью изменить мир, так и сжечь свою жизнь. Если ты не подходишь ответственно к тому, как ты используешь время, это твоя ответственность, не государства, социальных сетей и онлайн-платформ», — полагает писатель и сценарист Александр Цыпкин.

«Датасеты, которые есть сегодня в России, позволяют достаточно быстро стартовать, и в течение 5-10 лет мы увидим прогресс во всех областях экономики и в интернете, в первую очередь, потому что это драйвер экономики. При этом стоит помнить, что как только мы получаем какую-то серьезную мощную технологию, нам сразу же дополнительно прибывает такая же мера ответственности. Так всегда с человечеством, это вопрос осознанности. Соцсети, по моему мнению, гораздо более важное изобретение, чем многие до этого. А цифровая гигиена — то, о чем нужно постоянно говорить и вспоминать. Как только я выхожу один на один с продавцом куда-то в чистое поле, как правило, это гарантирует, что я получу те или иные проблемы. Поэтому те инструменты и технологии, которые цифровые платформы, такие как Авито, внедряют для защиты пользователей, имеют огромное значение», — рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Любые переходы, новые направления работы, внедрения новых сервисов для цифровых платформ должны учитывать необходимость повышения безопасности использования сервиса для клиентов.

Надо понимать, что не существует одной-единственной верной модели работы: цифровым платформам необходимо постоянно тестировать новые подходы, создавать более удобные сервисы как для клиентов, так и для партнеров.

Партнером программы является «ВКонтакте» — основная социальная сеть мероприятия и стриминговый сервис. Генеральный медиапартнер — «Газпром-медиа Холдинг».

Информационная поддержка мероприятия — Медиахолдинг Independent Media.

Оператор мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС — фонд «Росконгресс».