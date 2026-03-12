Назван возраст, после которого почки теряют свою функцию

У людей старше 65 лет вероятность развития хронической болезни почек (ХБП) достигает 40–50%, у пациентов с сахарным диабетом она развивается чаще, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры общей терапии Пироговского университета, главный нефролог Москвы Олег Котенко.

Хроническая болезнь почек — это функциональное состояние почек, которое развивается вследствие любого нефрологического заболевания. Почки утрачивают — и, к сожалению, необратимо — способность эффективно фильтровать кровь, что приводит к накоплению токсинов и нарушению работы всего организма.

«ХБП может возникнуть в исходе того же сахарного диабета, или артериальной гипертонии, или хронической сердечной недостаточности. Возраст человека тоже способствует прогрессированию хронической болезни почек. И связано это с тем, что с течением времени активная часть почек уменьшается, и поэтому с возрастом ХБП встречается значительно чаще. А в наше время пациенты стали элементарно доживать до того момента, когда функциональная способность их почек начинает снижаться», — объяснил доктор.

Согласно мировой статистике, каждый десятый человек страдает в той или иной степени хронической болезнью почек, но это распределение неравномерно.

«Например, у людей старше 65 лет вероятность развития ХБП достигает 40–50%, у пациентов с сахарным диабетом ХБП развивается чаще. Надо учитывать эти факты, среди этих групп риска больных, безусловно, будет больше. Однако в связи как с общим старением населения, так и с улучшением выживаемости пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и с хронической сердечной недостаточностью, частота выявления пациентов с ХБП растет и будет расти. Все перечисленные факторы с учетом других, пусть и менее значимых — таких, как избыточное потребление продуктов с большим содержанием консервантов, — позволяют называть ХБП «болезнью века», — заключил врач.

