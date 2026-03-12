Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Сообщников исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам

Суд приговорил 11 сообщников исполнителей теракта в Крокусе к пожизненным срокам
Григорий Сысоев/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку 11 сообщников исполнителей теракта в «Крокус сити холле». По версии следствия, они снабжали террористов деньгами и оружием, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Уточняется, что пожизненные сроки получили: Меджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев.

Не все пособники террористов получили пожизненные сроки, еще четверых фигурантов приговорили к заключению от 19 лет и 11 месяцев до 22 с половиной лет. Кроме того, подсудимым назначили штрафы на суммы от 800 тыс. до 2,7 млн рублей.

Второй Западный окружной военный суд сегодня выносит приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей. С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. Уголовное дело насчитывает 427 томов. Гособвинение просило суд назначить 15 подсудимым пожизненное лишение свободы. Из них четырем фигурантам, являющимся исполнителями теракта, прокуратура предложила установить первые 17 лет наказания в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии особого режима, со штрафом 990 тыс. рублей каждому. «Газета» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее главарь напавших на «Крокус» террористов получил пожизненный срок.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!