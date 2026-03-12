Сообщников исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку 11 сообщников исполнителей теракта в «Крокус сити холле». По версии следствия, они снабжали террористов деньгами и оружием, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Уточняется, что пожизненные сроки получили: Меджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев.

Не все пособники террористов получили пожизненные сроки, еще четверых фигурантов приговорили к заключению от 19 лет и 11 месяцев до 22 с половиной лет. Кроме того, подсудимым назначили штрафы на суммы от 800 тыс. до 2,7 млн рублей.

Второй Западный окружной военный суд сегодня выносит приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей. С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. Уголовное дело насчитывает 427 томов. Гособвинение просило суд назначить 15 подсудимым пожизненное лишение свободы. Из них четырем фигурантам, являющимся исполнителями теракта, прокуратура предложила установить первые 17 лет наказания в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии особого режима, со штрафом 990 тыс. рублей каждому. «Газета» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее главарь напавших на «Крокус» террористов получил пожизненный срок.