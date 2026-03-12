Москвичку осудили за сбор денег на дроны для ВСУ

Суд дал 3,5 года колонии москвичке за сбор денег на беспилотники для ВСУ

Хорошевский районный суд Москвы приговорил Екатерину Корчагину к трем с половиной годам лишения свободы за сбор денег на беспилотники для нужд ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, приговор был вынесен 11 марта 2026 года. Суд установил, что Корчагина разместила на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявление о сборе средств на покупку квадрокоптера для нужд ВСУ.

После оглашения приговора женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

В пресс-службе также сообщили, что наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ей в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

В начале марта ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным спецслужбы, мужчина передавал ГУР минобороны Украины данные о местах дислокации военнослужащих ВС РФ, техники и вооружения, по которым в дальнейшем наносились удары.

Ранее сотрудника госучреждения из Хабаровска отправили в СИЗО по подозрению в госизмене.