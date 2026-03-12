Размер шрифта
Москвичку осудили за сбор денег на дроны для ВСУ

Суд дал 3,5 года колонии москвичке за сбор денег на беспилотники для ВСУ

Хорошевский районный суд Москвы приговорил Екатерину Корчагину к трем с половиной годам лишения свободы за сбор денег на беспилотники для нужд ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, приговор был вынесен 11 марта 2026 года. Суд установил, что Корчагина разместила на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявление о сборе средств на покупку квадрокоптера для нужд ВСУ.

После оглашения приговора женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

В пресс-службе также сообщили, что наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ей в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

В начале марта ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным спецслужбы, мужчина передавал ГУР минобороны Украины данные о местах дислокации военнослужащих ВС РФ, техники и вооружения, по которым в дальнейшем наносились удары.

Ранее сотрудника госучреждения из Хабаровска отправили в СИЗО по подозрению в госизмене.

 
