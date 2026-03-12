Размер шрифта
Названы последствия перевода теории в автошколах в онлайн

Экономист Казова: цены в автошколах умеренно вырастут из-за перевода теории в онлайн
Владимир Астапкович/РИА Новости

Перевод теоретической части обучения в автошколах в дистанционный формат при одновременном увеличении часов практического вождения для категории B можно считать серьезным изменением всей системы подготовки водителей. Об этом «Газете.Ru» заявила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова. По ее мнению, цены в автошколах умеренно вырастут из-за перевода теории в онлайн.

«С экономической точки зрения такая реформа изменит структуру расходов автошкол. Онлайн-теория позволяет сократить затраты на аудитории и организацию занятий, но рост практических часов, наоборот, увеличивает расходы на топливо, обслуживание машин и оплату инструкторов. Поэтому заметного удешевления обучения ожидать не стоит. Более вероятен умеренный рост цен.
Рынок автошкол может стать более конкурентным. Переход теории в онлайн снижает барьеры для выхода новых игроков и позволяет школам работать шире по географии. В результате конкуренция будет все больше строиться вокруг качества практического обучения и уровня инструкторов», — отметила Казова.

Говоря о влиянии реформы на безопасность на дорогах, эксперт отметила, что уровень аварийности зависит не от самого формата изучения теории, а от того, насколько хорошо у будущего водителя сформированы знания и устойчивые навыки поведения. Если онлайн-курс будет сопровождаться регулярной проверкой знаний, промежуточной аттестацией и моделированием дорожных ситуаций, а практический блок действительно станет сильнее, это может привести к более безопасному поведению начинающих водителей на дорогах, считает Казова.

По словам экономиста, онлайн-формат теории может сделать обучение более качественным, если использовать современные цифровые инструменты. Речь идет о моделировании дорожных ситуаций, разборе разных сценариев поведения на дороге, наглядной визуализации и быстрой обратной связи, уточнила экономист. По ее мнению, такой подход помогает не просто читать правила, а лучше понимать, как применять их в реальной ситуации.

При этом эксперт подчеркнула, что при дистанционном обучении нужен более строгий контроль знаний. Это необходимо, чтобы вовремя замечать пробелы в подготовке и исправлять их, считает эксперт. Одновременно увеличение часов практики, по ее оценке, усиливает прикладную часть обучения. Дополнительное вождение помогает довести навыки управления автомобилем до автоматизма и научиться действовать в плотном потоке, в плохую погоду и в других сложных условиях, сказала Казова.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании машин в 2026 году.

 
