Netflix захотел зарегистрировать в России товарные знаки «Очень странных дел»

Американский стриминговый сервис Netflix подал заявки на регистрацию в России двух товарных знаков сериала «Очень странные дела» — «Stranger Things». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Из документов следует, что заявки на регистрацию брендов поступили в ведомство в марте 2026 года. В качестве заявителя указана компания «Нетфликс Студиос».

В случае успешной регистрации под этим брендом студия сервис сможет продавать аксессуары для мобильных телефонов, компьютеров и другой техники, печатную и канцелярскую продукцию, одежду, обувь, украшения, видеоигры, а также оказывать развлекательные услуги.

Первый сезон «Очень странных дел» вышел в 2016 году, последний — в 2026 году. В центре сюжета сериала — группа подростков, противостоящих паранормальным явлениям.

В 2022 году Netflix приостановил работу в России в связи с событиями вокруг Украины. Уход из РФ, по некоторым данным, привел к потере 700 тысяч подписчиков платформы.

Накануне Жора Крыжовников высказался в о работе с Netflix, которому хотел продать свой сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее фанат «Очень странных дел» установил рекорд, собрав крупнейшую коллекцию по сериалу.