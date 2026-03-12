Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Школьница нанесла 15 ударов металлической трубой по голове одноклассника прямо на уроке

В Шерегеше девочи избила одноклассника, который отказался дать ей списать
Инцидент Кузбасс/VK

В Кемеровской области девочка избила одноклассника трубой во время урока. Об этом сообщается в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Конфликт между одноклассниками произошел на уроке русского языка в средней школе поселка Шерегеш. По словам отца пострадавшего, Варвара М. нанесла его сыну около 15 ударов металлической трубкой по голове, после чего у него диагностировали сотрясение мозга легкой степени. Металлический предмет, как утверждается, передал девочке ее приятель, а педагог не заметил происходящего.

Мужчина признал, что перед инцидентом его сын поцарапал девочке руку брелоком-ножиком, но якобы имел на то основания. Пострадавший рассказал, что Варвара и ее друг просили дать списать, а после отказа избили его и оскорбили. Только после этого мальчик достал брелок и начал им размахивать в знак протеста. По словам родителя, царапина у девочки и сотрясение мозга у его сына — это «несопоставимые вещи».

Отец пострадавшего обратился в полицию. Теперь инспектор ПДН грозит помещением школьницы в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИН) на 30 суток, хотя такая мера по закону применяется в отношении лиц, ранее состоявших на учете и совершивших общественно опасные деяния.

Ранее подростки избили сверстника и поставили на колени под Екатеринбургом.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!