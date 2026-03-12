Школьница нанесла 15 ударов металлической трубой по голове одноклассника прямо на уроке

В Кемеровской области девочка избила одноклассника трубой во время урока. Об этом сообщается в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Конфликт между одноклассниками произошел на уроке русского языка в средней школе поселка Шерегеш. По словам отца пострадавшего, Варвара М. нанесла его сыну около 15 ударов металлической трубкой по голове, после чего у него диагностировали сотрясение мозга легкой степени. Металлический предмет, как утверждается, передал девочке ее приятель, а педагог не заметил происходящего.

Мужчина признал, что перед инцидентом его сын поцарапал девочке руку брелоком-ножиком, но якобы имел на то основания. Пострадавший рассказал, что Варвара и ее друг просили дать списать, а после отказа избили его и оскорбили. Только после этого мальчик достал брелок и начал им размахивать в знак протеста. По словам родителя, царапина у девочки и сотрясение мозга у его сына — это «несопоставимые вещи».

Отец пострадавшего обратился в полицию. Теперь инспектор ПДН грозит помещением школьницы в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИН) на 30 суток, хотя такая мера по закону применяется в отношении лиц, ранее состоявших на учете и совершивших общественно опасные деяния.

