Герой России, лишившийся двух ступней, хочет вернуться в зону СВО

Герой России Сергей Ярашев после лечения в госпитале и отпуска намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила РИА Новости его мать Татьяна Ярашева.

Женщина поделилась, что после лечения ее сын планирует приехать в Самару, чтобы навестить родных.

«А потом он вернется обратно воевать, такое решение принял», — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, Сергей хочет вернуться в свою часть и служить оператором БПЛА.

11 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Все это время бойцу доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов. На данный момент военнослужащий проходит лечение в московском госпитале. Он потерял обе ступни из-за обморожения.

10 марта Путин поручил подготовить указ о награждении бойца звездой Героя РФ. Российский лидер также пообещал помочь военнослужащему с реабилитацией, чтобы «он чувствовал себя полноценным человеком».

Ранее дрон снял бойца Ярашева на позиции, которую он удерживал 68 дней.