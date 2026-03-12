Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

Герой России, лишившийся двух ступней, хочет вернуться в зону СВО

РИА Новости: герой России Ярашев планирует вернуться в зону СВО оператором БПЛА
Алексей Майшев/РИА Новости

Герой России Сергей Ярашев после лечения в госпитале и отпуска намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила РИА Новости его мать Татьяна Ярашева.

Женщина поделилась, что после лечения ее сын планирует приехать в Самару, чтобы навестить родных.

«А потом он вернется обратно воевать, такое решение принял», — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, Сергей хочет вернуться в свою часть и служить оператором БПЛА.

11 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Все это время бойцу доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов. На данный момент военнослужащий проходит лечение в московском госпитале. Он потерял обе ступни из-за обморожения.

10 марта Путин поручил подготовить указ о награждении бойца звездой Героя РФ. Российский лидер также пообещал помочь военнослужащему с реабилитацией, чтобы «он чувствовал себя полноценным человеком».

Ранее дрон снял бойца Ярашева на позиции, которую он удерживал 68 дней.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!