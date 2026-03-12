«Это конченые люди»: Волочкова обрушилась на хейтеров певицы Славы

Балерина Анастасия Волочкова заступилась за певицу Славу после волны хейта в ее адрес на фоне срывов концертов. Она подчеркнула, что все артисты – это живые люди, которые имеют право на слабости, а также назвала обвинителей исполнительницы «кончеными людьми».

В беседе с Общественной Службой Новостей балерина привела в пример свои сложные гастроли, на которых она уставала, а после сталкивалась с обвинениями в том, что выходила на сцену в пьяном виде. Она посетовала, что никто не хочет понять артиста, который весь день танцует на пуантах, а потом вынужден терпеть боль.

«А петь и танцевать — это еще сложнее, — подчеркнула балерина. — Поэтому у хейтеров, моих и певицы Славы, есть уникальный шанс — повторить наш сумасшедший ритм жизни, а потом пойти и еще дать несколько концертов подряд. И тогда я посмотрю, как они проживают испытания медными трубами».

Волочкова напомнила, что артисты, как и все люди, каждый день сталкиваются с массой трудностей, скрывая это от публики. Она призвала зрителей быть снисходительнее и идти на уступки, а хейтеров назвала «конченными людьми без сострадания и чувств».

Напомним, в конце февраля у певицы Славы случился нервный срыв на концерте. Она призналась, что не смогла совладать с эмоциями, так как выступление было в годовщину ухода ее мамы. А в начале марта появились новости о срыве другого шоу артистки в Пензе. Слава заявила в соцсетях, что не могла стоять на ногах из-за принятых таблеток.

В беседе с «Газетой.Ru» певица рассказала, что берет паузу в карьере, но уже в апреле собирается вернуться к зрителям обновленной. Она отметила, что свободное от гастролей время хочет посвятить своему здоровью, набраться сил, чтобы вновь радовать поклонников своим творчеством.

Ранее Пригожин заступился за Славу после череды скандалов.