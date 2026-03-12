Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Культура

«Это конченые люди»: Волочкова обрушилась на хейтеров певицы Славы

Волочкова призвала хейтеров Славы попробовать самим петь и танцевать на сцене
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова заступилась за певицу Славу после волны хейта в ее адрес на фоне срывов концертов. Она подчеркнула, что все артисты – это живые люди, которые имеют право на слабости, а также назвала обвинителей исполнительницы «кончеными людьми».

В беседе с Общественной Службой Новостей балерина привела в пример свои сложные гастроли, на которых она уставала, а после сталкивалась с обвинениями в том, что выходила на сцену в пьяном виде. Она посетовала, что никто не хочет понять артиста, который весь день танцует на пуантах, а потом вынужден терпеть боль.

«А петь и танцевать — это еще сложнее, — подчеркнула балерина. — Поэтому у хейтеров, моих и певицы Славы, есть уникальный шанс — повторить наш сумасшедший ритм жизни, а потом пойти и еще дать несколько концертов подряд. И тогда я посмотрю, как они проживают испытания медными трубами».

Волочкова напомнила, что артисты, как и все люди, каждый день сталкиваются с массой трудностей, скрывая это от публики. Она призвала зрителей быть снисходительнее и идти на уступки, а хейтеров назвала «конченными людьми без сострадания и чувств».

Напомним, в конце февраля у певицы Славы случился нервный срыв на концерте. Она призналась, что не смогла совладать с эмоциями, так как выступление было в годовщину ухода ее мамы. А в начале марта появились новости о срыве другого шоу артистки в Пензе. Слава заявила в соцсетях, что не могла стоять на ногах из-за принятых таблеток.

В беседе с «Газетой.Ru» певица рассказала, что берет паузу в карьере, но уже в апреле собирается вернуться к зрителям обновленной. Она отметила, что свободное от гастролей время хочет посвятить своему здоровью, набраться сил, чтобы вновь радовать поклонников своим творчеством.

Ранее Пригожин заступился за Славу после череды скандалов.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!