По уголовному делу о теракте в «Крокусе» удовлетворены все гражданские иски

Суд удовлетворил все гражданские иски, заявленные по делу о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд в рамках уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске удовлетворил все гражданские иски. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Исковые требования потерпевших удовлетворить в полном объеме», — огласил судья.

Речь идет о 27 гражданских исках.

С фигурантов через суд требовали более 200 млн рублей. Эту сумму они должны будут солидарно выплатить заявителям. Иски подавали как физические лица, которым был причинен физический и моральный вред, так и компании, понесшие имущественный вред в результате нападения террористов.

До этого стало известно, что суд приговорил к пожизненному лишению свободы четверых исполнителей теракта

Второй Западный окружной военный суд 12 марта выносит приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей.

С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. Прокурор требовал для 15 из них наказания в виде пожизненного лишения свободы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее появились кадры из суда, где выносят приговор участниками теракта в «Крокусе».