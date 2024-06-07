Круглый стол по вопросам развития международного транспортного коридора «Север – Юг» прошел на ПМЭФ

6 июня с.г. на Петербургском международном экономическом форуме-2024 в рамках встречи министров транспорта стран БРИКС состоялся круглый стол на тему развития международного транспортного коридора «Север – Юг». В дискуссии приняли участие представители бизнеса и государственного сектора стран БРИКС. Эксперты подробно обсудили роль межрегиональных и глобальных транспортно-логистических коридоров в развитии отрасли.

В своем выступлении министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт отметил, что с учетом широкой географии нахождения стран БРИКС, а также значительных размеров их территории и населения, обеспечение транспортной связуемости является важнейшей задачей для углубления экономического взаимодействия стран. «Наличие налаженных механизмов бесшовных перевозок предполагает использование международных транспортных коридоров. Россия последовательно выступает за развитие и повышение эффективности использования действующих и новых международных транспортных коридоров на площадках международных организаций, интеграционных образований и двустороннего сотрудничества», – сказал министр.

Глава Минтранса подчеркнул, что Россия продолжает планомерную работу по развитию и эффективному использованию транзитных маршрутов, в том числе в направлении стран Азии и Ближнего Востока. «Среди приоритетных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил и увеличение объема перевозок по международным транспортным коридорам», – добавил министр.

Он также отметил значительный рост грузопотока по МТК «Север – Юг» в 2023 году. Перевалка экспортных и импортных грузов в морских портах выросла на 55%, перевозки железной дорогой – более чем на 13%, грузопоток в пунктах пропуска на границе с Азербайджаном вырос на четверть.

Важнейшим направлением работы является достижение договоренностей с заинтересованными странами. В период с 2022 по 2024 год подписан ряд меморандумов о взаимопонимании в области транспорта и транзита с Туркменистаном, Ираном, Казахстаном и Бахрейном. «С целью увеличения грузопотока с использованием железнодорожного транспорта продолжается совместная работа с Ираном по реализации подписанного межправительственного соглашения о строительстве железнодорожной линии «Решт – Астара», – сообщил Роман Старовойт.

Кроме того, подписан ряд «дорожных карт» с Республикой Казахстан о совместном развитии пунктов пропуска, автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры. Ведется подготовка соглашения о развитии перевозок по западному маршруту МТК «Север – Юг» с азербайджанской стороной.

«Помимо использования накопленного положительного опыта крайне важно расширять географию перевозок и синхронизировать наши действия с иностранными коллегами, обеспечивать транспортную связуемость государств», – подчеркнул Роман Старовойт.

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