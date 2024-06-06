Чувашия и Росконгресс договорились о сотрудничестве

Чувашия и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2024. Благодаря сотрудничеству Республики Чувашии и Фонда Росконгресс на Петербургском международном экономическом форуме «ожила» «Вышитая карта России».

5 июня на ПМЭФ директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, благодаря которому «Вышитая карта России» будет представлена в интерактивном AR-формате на мероприятиях фонда и в культурно-просветительских проектах Чувашской Республики.

«Цель нашей работы – объединить арт-объект и современные технологии, раскрыть культурную самобытность и инвестиционный потенциал нашей страны. Интерактивную карту регионов России, которая у нас получилась совместными усилиями, можно очень долго рассматривать, изучая разнообразие и богатство нашей страны, узнавая про новые проекты и экономические возможности каждого региона. Подписанное соглашение позволит расширить аудиторию проекта и в течение года продемонстрировать эту удивительную карту на большом количестве мероприятий Республики Чувашии и Фонда Росконгресс», – рассказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Пока оригинал вышитой карты украшает выставку «Россия», на площадке ПМЭФ-2024 представлен ее интерактивный двойник. «Вышитая карта России» уже была главным арт-объектом и одной из основных точек притяжения ПМЭФ в 2022 году, получив статус объекта культурного наследия, а также множество положительных отзывов и премий.

«Это уже второй показ «Вышитой карты России» на полях ПМЭФ. И мы очень рады, что проект, рожденный в Чувашии, продолжает развиваться в новых современных форматах, вызывая интерес к нашей стране у иностранных гостей, представляя разнообразие, масштаб и многонациональное единство России. Уверена, что интерактивная карта будет яркой «фишкой» и других проектов Фонда Росконгресс в будущем», – отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

При участии сервиса MARMA в карту внедрены имиджевые ролики об уникальности региональных брендов и предприятий, богатствах природных ресурсов, ценностях исторического и культурного наследия, туристическом и инвестиционном потенциале субъектов России. Традиционные узоры, вручную созданные для проекта «Вышитая карта России», отражают культурный код и ценности разных народов страны, а общее стилистическое решение подчеркивает единство большого многонационального государства. Узоры были специально оцифрованы для интерактивного проекта.

MARMA – российская мультифункциональная платформа дополненной реальности и новый инструмент для продвижения, коммуникации, привлечения клиентов, увеличения продаж, оптимизации производственных процессов, обучения персонала, развлекательных и образовательных практик. Сервис предоставляется Межрегиональным контактным центром – бизнес-партнером Фонда Росконгресс по digital-маркетингу, работе с клиентами, делегат-менеджменту в рамках мероприятий и коммуникациям, а также продакт-менеджменту, разработке и внедрению IT-продуктов и технологическому развитию.