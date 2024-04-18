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Пресс-релиз

Участники форума «Новая эпоха – новые пути» обсудили создание БЭП

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Пресс-служба МОЕС

19 апреля в Москве на площадке Цифрового делового пространства состоялась встреча участников всемирного форума «Новая эпоха — новые пути».

Мероприятие посетили свыше 600 делегатов из 33 стран. Среди участников — посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, представители иностранного дипломатического корпуса: чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Мавритании в РФ Деман Мохамед Хамар, чрезвычайный и полномочный посол Республики Гвинея-Бисао в РФ Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш, советник-посланник посольства Республики Ангола в РФ Гашпар Куштодиу Домингуш да Силва и другие.

Главная тема встречи — «Большое Евразийское партнерство (БЕП) — инициатива, способная объединить государства и интеграционные образования для равноправного и справедливого сотрудничества».

«Создание БЕП — стратегическая инициатива президента России Владимира Путина. Инициатива получила живой отклик со стороны стран-участниц крупнейших межгосударственных объединений. Сегодня на форуме мы с зарубежными коллегами обсудили практический вектор этого интеграционного движения», — заявил президент всемирного форума «Новая эпоха — новые пути» Дмитрий Стасюлис.

Мероприятие открылось пленарным заседанием. Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев зачитал приветствие участникам форума от заместителя министра иностранных дел Александра Панкина.

Также Марат Бердыев отметил: «Всемирный форум «Новая эпоха — новые пути» работает на стыках государства, общественности и бизнеса. Это особенно важно, потому что сегодня многие задачи носят комплексный характер и не могут решаться исключительно силами правительства».

В ходе пленарного заседания участники обсудили новые контуры Большой Евразии, роль БЕП в формировании многополярной архитектуры мира и пути ускорения интеграционных процессов на всем континенте.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов заявил о значимости народной дипломатии в современном мире: «Ее ключевая роль в развитии международных отношений и достижении гармонии мирового сообщества», — отметил спикер.

Глава представительства Китайского комитета содействия международной торговле в РФ Гао Ци отметил трансформацию экономического пространства стран Большой Евразии: «В непредсказуемой международной ситуации отношения между Россией и Китаем выходят на новый уровень и продолжают процветать».

Член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян выразила готовность ЕЭК поддерживать и развивать сотрудничество стран Большой Евразии.

Председатель коллегии адвокатов «Диктатура закона» города Москвы, председатель попечительского совета МОЕС Эдуард Буданцев сказал: «Сегодня важно привлекать к сотрудничеству коллег, обсуждать практические вопросы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной деятельности. Реализовать необходимые законодательные инициативы для принятия парламентами, чтобы максимально облегчить жизнь людей».

Вице-президент РСПП Александр Мурычев подчеркнул важность создания многосторонней деловой структуры Большой Евразии с участием ведущих деловых объединений и компаний для эффективного развития БЕП.

Президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы Василий Тарлев призвал к сотрудничеству и поддержке инициатив, направленных на укрепление взаимодействия между странами Большой Евразии и различными международными организациями.

В основе работы всемирного форума «Новая эпоха — новые пути» находятся принципы равноправного сотрудничества стран-участниц, интеграции цифровых инструментов в международные отношения, суверенитет государств и сохранение их культурно-исторических особенностей.

«Уверен, что всемирный форум «Новая эпоха — новые пути» станет важным этапом Большого Евразийского партнерства, в рамках которого будут выработаны единые подходы по формированию будущего многополярного мироустройства, нацеленного на повышение уровня благосостояния и безопасности граждан, содействие духовно-нравственному развитию дружественных стран», — отметил в обращении к участникам Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

По окончании пленарного заседания участники приступили к работе в тематических сессиях.

Сессия А: Евразийская ассоциация юристов как новый формат взаимодействия юридических сообществ различных стран.

Сессия Б: Народная дипломатия как инструмент сотрудничества в многополярном мире.

Сессия С: В поисках новых инструментов развития евразийской интеграции.

Сессия D: Научное и образовательное сотрудничество на пространстве Большой Евразии.

Сессия Е: Стратегический характер многоотраслевого сотрудничества Россия-Aзия: состояние, перспективы, риски.

Делегаты обсудили предложения по развитию сотрудничества между странами, созданию новых торговых и инвестиционных партнерств, обмену опытом в сфере образования и науки, выработали предложения по укреплению международной безопасности и стабильности.

Председатель попечительского совета МОЕС Эдуард Буданцев и Президент Всемирного форума «Новая эпоха – новые пути» Дмитрий Стасюлис вручили награды за вклад в развитие Евразийской интеграции Гоар Барсегян, Ли Шобину, Андрею Бельянинову, Александру Мурычеву, Анатолию Ткачуку, Василию Тарлеву, Булату Дюшалиеву.

В рамках встречи участников всемирного форума «Новая эпоха — новые пути» состоялось подписание важных международных соглашений. Среди них — документы о сотрудничестве между Международной организацией евразийского сотрудничества (МОЕС) и Международной неправительственной организацией Евро-Азиатский «Альянс», коллегией адвокатов г. Москвы «Диктатура Закона» и YOUSIF ZAINAL LAW FIRM.

Начальник управления по развитию молодежного предпринимательства Росмолодежь. Бизнес. Виктор Алипа и вице-президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей Максим Белопотапов подписали декларацию о создании Международного сообщества молодых предпринимателей.

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