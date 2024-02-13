Фонд Росконгресс опубликовал отчет, посвященный квантовым технологиям для медицины

Фонд Росконгресс опубликовал аналитический отчет «Квантовые технологии для медицины: новые подходы в вычислениях, защите данных и сенсорике», приуроченный к открывшемуся сегодня в Москве Форуму будущих технологий-2024.

В нем представлены области применения квантовых технологий для биомедицины по направлению облачных квантовых вычислений, программно-аппаратным решениям для квантово-устойчивой защиты информации и квантовым сенсорам. Данная информация будет полезна представителям государственных и частных медицинских организаций, профильных институтов развития и научно-технологическому сообществу.

Квантовые технологии сегодня — одно из наиболее перспективных и бурно развивающихся научно-технологических направлений. В этой области ведется разработка сверхмощных квантовых компьютеров, защищенных коммуникаций с использованием квантовой криптографии и высокоточных квантовых сенсоров.

Одна из наиболее перспективных сфер применения квантовых технологий — биомедицина. Так, приложения квантовых компьютеров могут быть очень разнообразны: от ускорения анализа медицинских изображений до полноценного моделирования новых лекарств. Квантово-устойчивые технологии защиты информации актуальны в связи с постоянно возрастающим объемом цифровых коммуникаций в медицинской сфере.

Наконец, квантовые сенсоры — инструмент для создания как новых технологий диагностики, так и лечения. С их помощью можно измерять и визуализировать биомагнитные поля, что в перспективе позволит диагностировать опухоли головного мозга, эпилепсию и синдром Альцгеймера неинвазивно и с большей точностью.

Второй Форум будущих технологий представляет наиболее значимые технологии медицины будущего. Ключевые треки мероприятия: «Генетические технологии — часть медицины будущего», «Нейротехнологии в здравоохранении», «Регенеративная медицина — способ восстановления утраченного здоровья», «Биотехнологии в персонализированном здравоохранении, включая технологии активного долголетия и превентивной медицины», «Цифровизация и технологии искусственного интеллекта», «Экосистема будущих технологий» и «Технологический суверенитет в области обеспечения биологической безопасности».

Онлайн трансляция всех сессий будет доступна на официальном сайте Форума будущих технологий.

Полный текст аналитического отчета опубликован на сайте Фонда Росконгресс.

Официальный сайт Форума будущих технологий: future-forum.tech