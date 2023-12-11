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На выставке «Россия» рассказали о перспективах развития СКФО и Кавказском инвестфоруме

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Росконгресс

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошли Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа. Главы регионов оценили работу стендов, эксперты провели деловые сессии, творческие коллективы на концертах, играх и мастер-классах познакомили гостей ВДНХ с национальной культурой. Стенды всех регионов СКФО можно будет посетить на Кавказском инвестиционном форуме, который состоится в мае следующего года в Минеральных Водах.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, принял участие в церемонии открытия Дня Карачаево-Черкесии. Вице-премьер назвал визитной карточкой региона необыкновенные по красоте пейзажи, древние исторические и природные памятники, целебные минеральные источники. Но особым его богатством являются люди, без которых было бы невозможно достичь его процветания и благополучия.

«Республика стала общим домом для десятков народов, которые сотни лет живут в мире и согласии, берегут культуру и традиции и славятся настоящим кавказским гостеприимством», – сказал он. Новак особо подчеркнул наличие мощного потенциала в развитии горнолыжного, экологического и лечебно-оздоровительного туризма в регионе. Приветственное слово также произнес глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Перед гостями стенда выступили солисты государственного ансамбля танца Карачаево-Черкесской Республики «Эльбрус».

Кроме того, Новак принял участие в церемонии открытия Дня Чеченской Республики. В мероприятии также приняли участие председатель правительства республики Муслим Хучиев, ведущие ученые, педагоги, предприниматели, деятели культуры и искусства региона. Вице-премьер посетил стенд Чеченской Республики, а также этнографическую выставку, посвященную традиционным ремеслам, живописи, успехам в области культуры и искусства региона. Он ознакомился с ходом реализации национальных программ и перспективами развития региона, которые были представлены председателем правительства Чеченской Республики.

«Чеченская Республика – это один из наиболее самобытных регионов нашей страны. Здесь сосредоточено огромное количество памятников истории и архитектуры, в регионе сочетаются различные климатические зоны: горы и равнины, пышные леса, горные реки и озера. Столица республики город Грозный за последние годы буквально расцвел. Сегодня это один из самых красивых, безопасных и комфортных для жизни городов России. Правительство России и руководство республики сегодня объединяют усилия, чтобы на все 100% реализовать высочайший потенциал Чечни, повысить уровень жизни людей», – сказал Александр Новак.

На стенде Республики Дагестан в рамках Дня региона были презентованы туристические маршруты региона. С приветственным словом выступил глава региона Сергей Меликов, посетивший стенд республики. Состоялись сольные концерты ведущих дагестанских танцевальных и певческих коллективов. На мероприятиях посетители узнали об основных туристических маршрутах региона, изучили древнейшие поселения республики и познакомились с уникальным этнокультурным разнообразием Дагестана.

Стенд Республики Северная Осетия-Алания посетил глава региона Сергей Меняйло. О богатствах и достопримечательностях Северной Осетии, ее туристическом потенциале, красоте природы и восстановлении переднеазиатских барсов рассказали на лекции «Северная Осетия – туристическая жемчужина Кавказа». Предприятия Республики Северная Осетия-Алания продемонстрировали свои продукты питания, а мастера представили изделия народно-художественных промыслов: войлочные шляпы, бурки, паласы, костюмы, сувениры. Гости выставки присоединились к осетинскому творчеству и попробовали себя в плетении национального осетинского платка на мастер-классе.

Посетителей Дня Республики Ингушетия ждали культурная и образовательная программы, презентация способов изучения ингушского языка и мастер-классы по народным ремеслам. Глава республики Махмуд-Али Калиматов на открытии Дня региона рассказал о культурных, туристических и сельскохозяйственных ресурсах Ингушетии и принял участие в обзорной экскурсии по стенду. В рамках деловой программы Дня Республики Ингушетия состоялся круглый стол на тему «Ингушетия – путешествие на родину башен». На выставке ведущие специалисты и художники республики показали гостям, как играть на национальных инструментах, плести ковры из войлока, заниматься барельефным мастерством, современным искусством и гончарным делом.

В рамках Дня Ставропольского края посетители смогли познакомиться с традициями региона, его туристическими и промышленными проектами и инвестиционными возможностями. Гостей экспозиции Ставрополья встретило дерево-бювет, где можно было попробовать кисловодский нарзан, минеральную воду «Ессентуки №16» и «Славяновскую». Сразу за деревом-бюветницей расположилась панорама курортов Кавказских Минеральных Вод, а для любителей активного отдыха был установлен интерактивный велосипед, на котором можно отправиться в виртуальную экскурсию по лесам Кавказа.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о перспективах развития региона и о предстоящем Кавказском инвестиционном форуме. «В День Ставропольского края мы были рады продемонстрировать наше богатое культурное наследие, инновации и дух региона. Для нас участие в подобных мероприятиях – возможность познакомить людей с потенциалом края и федерального округа в целом. Речь идет и об агрокомплексе, и о туризме, промышленности, искусстве и многом другом. На Ставрополье сейчас созданы максимально благоприятные условия для ведения бизнеса. Мы готовы знакомить инвесторов, производителей товаров с перспективами, которые они открывают. Ставропольский край сейчас активно развивается и привлекает все большее внимание бизнеса. В мае 2023 года в МВЦ «МинводыЭКСПО» прошла первая «Кавказская инвестиционная выставка», которая теперь получила статус форума. В 2024 году ждем еще больше активных участников и приглашаем на Кавказский инвестиционный форум. Будем работать на Ставрополье, на всем Кавказе вместе!», – заявил Владимир Владимиров.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков отметил существенный экономический потенциал регионов Северного Кавказа. «Существующая программа развития Северо-Кавказского федерального округа предполагает увеличение показателей рынка труда и доходности населения, рост туристических потоков в регионы округа. Уже сейчас виден большой приток инвестиций: предприниматели стали воспринимать регион как удобный для ведения бизнеса и создают новые рабочие места. Именно с целью демонстрации этих успехов в Минеральных Водах в будущем году состоится Кавказский инвестиционный форум, который объединит на одной площадке все регионы, входящие в СКФО, и покажет широкой общественности их возможности и перспективы развития», – подчеркнул он.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков также принял участие в Дне своего региона на выставке-форуме «Россия». Говоря о достижениях республики, Казбек Коков отметил, что они главным образом сосредоточены в области агропромышленного комплекса, промышленного производства, туризма и курортов, научно-образовательной и культурно-этнографической сферах. В рамках деловой программы гости обсудили пеший туризм, состояние и перспективы развития садоводства и легкой промышленности в республике и многое другое. Помимо деловой программы также прошли культурные мероприятия: концерт мастеров искусств Кабардино-Балкарской Республики.

На стенде титульного партнера Кавказского инвестиционного форума Кавказ.РФ посетители узнали больше о развитии туризма на Северном Кавказе и местных бизнес-проектах, приняли участие в мастер-классах с погружением в атмосферу культуры и традиций регионов и розыгрыше ски-пассов. Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов отметил, что СКФО является уникальным местом для развития бизнеса и туристического потенциала страны. «Дни регионов СКФО в самом сердце Москвы – это хороший повод собраться всем, кто знает, любит и развивает Северный Кавказ. Но самый главный эффект – это то, что о гостеприимстве, красоте и радушии региона узнают те, кто еще вчера не знал, где это находится и что там есть интересного. У Кавказ.РФ есть свой большой стенд в павильоне «Почувствуй Россию» и мы постоянно мониторим отзывы и обратную связь. В этих отзывах – много тепла и радости, а главное – желание приехать на Северный Кавказ», – подчеркнул он.

Кавказский инвестиционный форум состоится весной 2024 года в целях повышения инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа и в интересах его устойчивого социально-экономического развития. Оператором выступит Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

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