Глеб Матвейчук ответил на слухи о романе с 23-летней артисткой

Актер Глеб Матвейчук опроверг в беседе с изданием «СтарХит» слухи о романе с артисткой Натальей Куликовой.

Матвейчук уверил, что у него с Куликовой исключительно дружеские отношения. Артисты также работают вместе.

Слух о романе Матвейчука с 23-летней актрисой появился в июне. Тогда артисты вместе вышли на ковровую дорожку на закрытии ЗМКФ. Матвейчук и Куликова также принимали участие в гала-концерте в краевой филармонии.

Известно, что у Матвейчука появилась новая возлюбленная. Однако артист отказывается делиться подробностями своего романа. Актер признался, что не хочет открыто демонстрировать свои чувства, так как это «всегда приводит к неправильным последствиям» в его случае.

Глеб Матвейчук был женат на Елене Глазковой. Они сыграли тайную свадьбу в 2020 году. В их союзе родились дочь Алиса и сын Александр. Зимой 2022 года стало известно, что Матвейчук развелся с женой.

В мае 2023-го Матвейчук рассказал, что в один момент они с супругой решили по-разному выстраивать свою жизнь. Именно это стало причиной развода.

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