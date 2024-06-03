Куценко назвал плюс провинциальных актеров

Актер Гоша Куценко назвал плюс провинциальных артистов. Его цитирует aif.ru.

«Я с уважением и почтением отношусь к тем актерам, в гримерках которых мы сидим во время гастролей. Думаю, они-то и есть настоящие актеры», — сказал он.

Он уточнил, что и сам активно работает в театре, играя по десять спектаклей в месяц.

Кроме того, добавил 57-летний актер, поездки по России для него привычны, поскольку он работает в театре. В регионах Куценко нравятся благодарные зрители.

«Москва, конечно, это купеческий город, я ее люблю, но москвичи приходят на спектакль, думая о том, что будет завтра. А в других городах для людей поход в театр — это праздник», — сказал он, добавив, что такие спектакли дарят незабываемые впечатления не только зрителям, но и ему.

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