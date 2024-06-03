В Москве мигрант высадил из такси бойцов СВО

Мигрант высадил ветеранов из такси, когда услышал их разговоры об СВО и теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает агентство Regnum в Telegram-канале.

«Мы встретились как участники спецоперации, сходили на шашлыки и вызвали такси. Как обычно у нас бывают темы за войну, какое оружие применяли против нас. Перешли к обсуждению теракта в «Крокус Сити Холл», — сообщил пассажир.

Он рассказал, что водитель остановил машину и потребовал отменить поездку, после чего открыл заднюю дверь и попытался вытащить наружу одного из пассажиров.

До этого в Белгороде неизвестные напали на участника специальной военной операции Владимира Оденцова и жестоко его избили. Инцидент произошел 21 мая — мужчина зашел за продуктами в магазин, а на выходе из здания его ударили по голове и начали бить ногами.

Незадолго до этого в Петербурге задержали бойцов СВО после нападения на сослуживца.

Ранее ветеран СВО впервые стал главой района в российском регионе.