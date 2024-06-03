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Финансист предрек падение курса доллара

Финансист Бабин допустил падение курса доллара ниже четырехмесячного минимума

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Курс доллара может опуститься ниже четырехмесячного минимума — 88,25 рубля — на этой неделе. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Очередная волна укрепления рубля может быть вызвана сохраняющимися проблемами с оплатой импорта, что сокращает спрос на него, а значит, и на иностранную валюту. К тому же на выходных появилась информация, что страны G7 и ЕС обсуждают ограничения против банков, использующих Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) — российский аналог SWIFT», — отметил эксперт.

По его словам, это способно в том числе затруднить оплату поставляемых в Россию товаров, что негативно скажется на курсе доллара. По оценке Бабина, курс доллара составит 88-90 рублей на этой неделе.

Рубль в начале торгов Мосбиржи 3 июня умеренно дешевел, однако на старте основной сессии перешел к быстрому укреплению и сумел отыграть потери предыдущих двух сессий. Сейчас рубль прибавляет почти 1% к основным валютам. По данным биржи на 15:35 мск 3 июня, доллар стоит 89,12 рубля, евро — 96,86 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара летом.

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