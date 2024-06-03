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Сильный дождь с грозой и ветром обрушился на Москву

В Москве начался сильный ливень с грозой и шквалистым ветером

Ливень, сопровождаемый грозой и ветром, обрушился на столицу. Непогода началась с юго-западных и западных окраин, передает ТАСС.

«Достаточно интенсивные осадки сопровождаются раскатами грома», — отметили в сообщении, подчеркнув, что ветер в столице дует «действительно сильный».

До этого синоптики распространили экстренное предупреждение, что в период до 21:00 в отдельных районах Москвы ожидаются кратковременный дождь, гроза, град с порывами ветра до 15 м/с. В регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

В Telegram-канале комплекса городского хозяйства столичной мэрии москвичам и туристам рекомендовали быть внимательными на улицах, так как неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Синоптики сделали прогноз, что воздух в российской столице прогреется до +27°C, в Подмосковье — до +28°C.

До этого москвичей предупредили о «щедрой на ливни» погоде.

Ранее сообщалось, что улицы российского города ушли под воду из-за ливней.

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