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В моделях Toyota снова выявлено самопроизвольное движение

Внедорожники Toyota отзовут из-за самопроизвольного движения

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Toyota

В России пройдет отзывная кампания в отношении 3,9 тыс. автомобилей Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX, которые могут самопроизвольно двигаться при переводе рычага трансмиссии в нейтральное положение. Об этом сообщает Росстандарт.

По данным ведомства, из-за особенностей конструкции одного из дисков тормозной муфты при переводе трансмиссии в нейтральное положение диски не сразу выходят из зацепления с пластинами и часть крутящего момента продолжает передаваться на колеса.

«Если такое состояние возникает, когда автомобиль находится на ровной поверхности, и если водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, это может позволить автомобилю незначительно сдвинуться вперед, что может повысить риск аварии», — подчеркивается в заявлении Росстандарта.

Официальный представитель Toyota в России известит владельцев о необходимости перекалибровки блока управления автоматической трансмиссией.

До этого Toyota не раз сталкивалась с проблемой самопроизвольного ускорения автомобилей и была вынуждена отзывать в начале 2010-х годов для ремонта миллионы машин.

Ранее в России запатентовали логотип новой автомобильной марки Ambervan.

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