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Трамп поблагодарил Бориса Джонсона за поддержку после вынесения приговора

Трамп выразил благодарность экс-премьеру Джонсону за критику его преследования

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Kevin Lamarque/Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп поблагодарил бывшего премьера Британии Бориса Джонсона за поддержку и критику его уголовного преследования после вынесения обвинительного приговора. Об этом пишет Politico.

«Спасибо Борису Джонсону!» — написал Трамп в соцсети Truth Social, опубликовав также выдержки из комментариев экс-премьера Британии.

Так, по словам Джонсона, либеральные элиты США использовали все, что смогли придумать, чтобы помешать избирательной кампании Трампа. Противники республиканца не смогли смириться с его устойчивой популярностью и умением находить общий язык с избирателями, считает Джонсон.

Политик также подчеркнул, что президентский срок Трампа был более успешным, чем принято считать, а его противники не должны мешать ему на предстоящих выборах президента США.

До этого бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что обвинительный приговор кандидату на пост главы государства Дональду Трампу по делу о подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс сделает его сильнее и укрепит позиции в предвыборной гонке.

Ранее стало известно, что почти половина американцев сочли, что Трамп должен выйти из предвыборной гонки.

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