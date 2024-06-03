Стало известно, почему «Урал» вылетел из РПЛ

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что клуб не смог сохранить прописку в элите из-за того, что не имел понятной игровой модели.

По его словам, несистемность бывшего главного тренера Виктора Гончаренко привела к столь плачевным итогам.

«Урал начал сезон хорошо, а потом все пошло на спад. Мне, если честно, структура игры не нравилась изначально. Футболисты ведь хорошего уровня, но и в селекции были ошибки», — заявил Тарханов.

По итогам переходных матчей тольяттинский «Акрон» обыграл в стыковых матчах за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) екатеринбургский «Урал»(3:2).

Первый матч, состоявшийся на Урале, завершился гостевой победой со счетом 2:0. Ответный матч, который прошел в Жигулевске, завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Екатеринбурга. Во втором матче за «Урал» дублем отметился Силвие Бегич. За «Акрон» мяч забил Андрес Понсе.

«Акрон» впервые сыграет в РПЛ. «Урал» следующий сезон проведет в Первой лиге.

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