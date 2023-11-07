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Опрос: треть россиян планируют участие в больших распродажах ноября и декабря 2023 года

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Почти треть (32%) россиян планируют совершать покупки на ближайших распродажах в ноябре-декабре 2023 года – Зеленом дне Сбера, Черной пятнице, предновогодних и рождественских акциях. Остальным наличие скидок не принципиально.

41% аудитории распродаж заранее закладывают от 3 000 до 10 000 рублей на покупки. 20% – от 10 000 до 20 000. 16% готовы тратить поменьше, до 3 000 рублей. 12% рассчитывают на 20 000 – 50 000 рублей, а 11% планируют крупные покупки с минимальной ценой 50 000 рублей.

При этом треть (33%) из тех, кто намерен участвовать в распродажах, планируют закупить подарки к Новому году, 19% – одежду и обувь, 16% – бытовую технику, 12% – еду (включая деликатесы) и напитки. 5% приобретут косметику и средства по уходу, столько же (5%) – мебель и товары для дома, 4% – украшения и аксессуары, ещё 4% – цифровые товары, 2% – медицинские.

Опрос также показал, как россияне узнают о скидках. 32% от всех респондентов читают информацию об акциях на новостных и развлекательных онлайн-медиа, четверть (25%) узнают из рекламы по ТВ, 23% – из соцсетей и мессенджеров. Для 20% главный источник – наружная реклама.

Большинство респондентов (47%) совершат покупки спонтанно, ни на кого и ни на что не ориентируясь. 30% примут решение по отзывам на маркетплейсах и специализированных сайтах, 18% – по обзорам, подборкам в онлайн-СМИ и материалам от экспертов. Мнению консультантов доверятся 3%, только рекламе – 2%.

37% признались, что даже если они не планируют ничего покупать, все равно будут изучать акционный ассортимент магазинов и маркетплейсов. Четверть (25%) поучаствуют в распродажах целенаправленно, но без заранее заготовленного списка. 22% пойдут строго по намеченным покупкам, а 16% хоть и составят план, но будут готовы отступить от него ради выгодного предложения на товар из другой категории.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 26 октября по 2 ноября 2023 года, охват составил 100 242 интернет-пользователя.

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