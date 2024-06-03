Грузовик-монстр обрушил на американцев электрические провода

На шоу «монстр-траков» в США один из автомобилей врезался в опору ЛЭП и обрушил провода под напряжением на толпу зрителей, пострадали несколько человек. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в штате Мэн в субботу, 1 июня. Во время движения один из грузовиков с кабиной в форме лобстера и крупными колесами подпрыгнул и врезался в линию электропередачи, расположенную над трассой для показательных выступлений. В результате на зрителей обрушились столбы, трансформаторы и провода, находившиеся под напряжением.

Один из пострадавших упал на землю после того, как на него свалились обломки столба. Также провода едва не обвились вокруг шеи маленького мальчика, которого нес на руках взрослый человек. Несколько человек получили травмы, двое из них госпитализированы. Водитель «монстр-трака» не пострадал.

Ранее американец угнал от бара грузовик со спиртным, чтобы погасить свои долги за наркотики.