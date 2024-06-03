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Владелец таксопарка уволит водителя, высадившего бойцов СВО после беседы о «Крокусе»

В Москве уволят водителя после конфликта с участниками СВО

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Shutterstock

В Москве владелец парка решил уволить таксиста после того, как у водителя возник конфликт с участниками СВО. Об этом сообщает ИА «Регнум».

В беседе с журналистами мужчина сообщил, что накажет работника. Соответствующее решение он принял, так как сотрудник нарушил регламент.

«Буду расторгать с ним договор, не буду работать с ним и машину, наверное, сниму с учета, аннулирую лицензию», – поделился владелец таксопарка.

По его словам, в день произошедшего водитель заявил, что высадил пассажиров из-за того, что те якобы были пьяными.

Инцидент произошел уже после того, как участники СВО вызвали машину и сели в приехавший автомобиль. Во время поездки они, по словам одного из мужчин, затронули тему теракта в «Крокус Сити Холле». В этот момент водитель потребовал отменить поездку, после чего открыл заднюю дверь и попытался вытащить одного из пассажиров.

Ранее в Волгограде на участника СВО напали, избили и украли у него три миллиона рублей.

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